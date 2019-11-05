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Финская компания разработала проект завода по переработке оленины на Таймыре

Главная Экономика
Красноярск
10:20 5 Ноября 2019
промышленность, север, таймыр, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевом правительстве презентовали проект модульного завода по переработке мяса северного оленя. Схему устройства забойного и перерабатывающего цехов разработала финская компания «Косметос групп».

«Комплекс по переработке мяса состоит из восьми модулей специальной конструкции на стальных опорах. Все агрегаты и оборудование сертифицированы по европейским стандартам. Также компания берет обязательство обучить персонал работе с оборудованием», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Ранее сообщалось, что завод по переработке оленины на Таймыре запустят уже в 2020 году. Цеха будут модульными, что позволит перемещать их по территориям. Предприятие будет перерабатывать мясо домашних и диких оленей.

Добавим, что оленеводством на территории Красноярского края занимаются в Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском и Туруханском районах. Наибольшее число оленей обитает на Таймыре - 127 тысяч голов. Мясо северного оленя считается диетическим. В Красноярске блюда из оленины предлагают не повсеместно - лишь кафе и рестораны, в чьих меню есть различные предложения из сибирской кухни.

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