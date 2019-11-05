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Альфа-Банк в тройке лидеров по объему выдачи ипотеки

Главная Экономика
Красноярск
09:14 5 Ноября 2019
услуги, деньги, банк, ипотека, финансы, недвижимость
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По итогам сентября согласно данным Frank RG Альфа-Банк занял третье место по объему выдачи ипотеки. Доля рынка банка выросла до 3,4%. Прирост ипотечного портфеля банка за месяц составил 10,7%, при этом рост рынка 1,6%. Ипотечный портфель Альфа-Банка с начала года увеличился на 111% и на 1 октября 2019 года составил 74,8 млрд руб.

«Сегодня ипотека — это один из наиболее востребованных способов решения жилищного вопроса. Мы ожидаем, что на фоне снижения ставок спрос на нее будет только расти. Мы благодарны, что клиенты выбирают нас как надежного финансового партнера на долгие годы», — комментирует директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

Альфа-Банк в тройке лидеров по объему выдачи ипотеки

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет. Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/mortgage/

Альфа-Банк в тройке лидеров по объему выдачи ипотеки

Фото: Альфа-Банк

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