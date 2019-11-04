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Оценено недостроенное жилье красноярской СК «Реставрация»

Главная Экономика
Красноярск
17:10 4 Ноября 2019
строительство, банкрот, жилье
Автор: Sibnovosti.ru
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Имущество обанкроченного красноярского ООО «Строительная компания «Реставрация» готовят к продаже, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Оценку прошла недвижимость застройщика.

Оценку провело ООО «Столичное агентство оценки». Ее итоги опубликованы на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Согласно документу, недостроенные жилой массив индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный» и жилой комплекс «Фестиваль» оценены в общей сложности в 1,67 млрд руб. Еще в 0,96 млрд руб. оценен недостроенный жилой комплекс «Эдельвейс».

Напомним, красноярское ООО СК «Реставрация» было признано банкротом в декабре 2018 года. В числе пострадавших оказалось около 1,3 тыс. человек. Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года глава краевого министерства строительства Сергей Козупица сообщил о том, что 10 незавершенных домов «Реставрации» начнут достраивать в третьем квартале 2019 года.

Фото: отчет об оценке ООО «Столичное агентство оценки»

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