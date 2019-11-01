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Богучанская ГЭС увеличила налоговые выплаты

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Красноярск
11:52 1 Ноября 2019
финансы, гэс, предприятие, энергетика, налоги
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Благодаря успешной производственной деятельности и увеличению отпуска электроэнергии потребителям, ПАО «Богучанская ГЭС» (входит в Группу РусГидро) увеличила выплаты налогов. За девять месяцев 2019 года уже выплачено 5 млрд 185 млн рублей, что всего на 197 млн рублей меньше, чем за весь 2018 год. Благодаря высокой водности и росту спроса со стороны промышленных предприятий Красноярского края, выработка энергии за 10 месяцев составила 13 млрд 185 млн кВт*ч, что всего на 425 млн меньше суммарной выработки 2018 года.   

Бюджет Российской Федерации получил от Богучанской ГЭС в виде налогов на прибыль организаций, на доходы физических лиц и добавленную стоимость 3,02 млрд рублей, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Отчисления в бюджет Красноярского края увеличились в 2,17 раза и превысили 2 млрд 149 млн рублей. В эту сумму входит региональная часть налога на прибыль организаций, транспортный налог и налог на имущество организаций.

Местные налоги, поступающие в бюджет города Кодинска, увеличились на 1,8% и составили 14,48 млн рублей. Большую часть выплат в местный бюджет формирует арендная плата за земельные участки, на которых расположены объекты Богучанской ГЭС. Отчисления во внебюджетные фонды за три квартала увеличились на 9% по сравнению с показателями прошлого года, по этой статье выплачено 132,9 млн рублей.  

Фото: ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам ПАО «Богучанская ГЭС»

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