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Краевые аграрии побили рекорд по урожайности

Главная Экономика
Красноярск
16:32 31 Октября 2019
рекорд, сельское хозяйство, правительство, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Аграрии Красноярского края добились наивысших показателей по урожайности среди регионов Восточной Сибири. Рабочие собрали 2 млн 413 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составила 26,3 центнера с гектара – это новый рекорд, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и торговли.

«Итоги уборочной кампании мы подведем в праздничной обстановке 14 и 15 ноября. Но уже сейчас могу сказать, что сельчане в этом году получили одну из наивысших урожайностей за советскую, постсоветскую и новейшую историю земледелия края. По этому критерию мы лидируем на территории всей Восточной Сибири. Наши ближайшие конкуренты в Сибирском федеральном округе – Томская область (22,5 ц/га), Кемеровская область (22,1 ц/га), в Алтайском крае при уборочных площадях 3,2 млн га урожайность составила 14,4 ц/га», - отметил министр сельского хозяйства и торговли правительства Красноярского края Леонид Шорохов.

Кроме того, в Красноярском крае возросла урожайность картофеля. Собрано 95 тысяч тонн - 83,7 центнера с гектара. Урожайность овощей: капусты, свеклы и моркови также увеличилась до 276,3 центнера с гектара. Всего собрано 36,9 тысяч тонн.

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