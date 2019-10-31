Бензин в Красноярске дешевле среднероссийских показателей

Бензин в Красноярске стоит меньше, чем в среднем по России и по Сибирскому федеральному округу. По данным Красноярскстата, литр самой популярной марки топлива в краевом центре - АИ-92 - стоит в среднем 40,93 рубля. В стране это значение находится на уровне 42,26 рубля.

Цена АИ-95 в Красноярске также меньше общероссийской - 43,44 против 45,72 рубля. А вот дизельное топливо горожанам обходится дороже, чем в среднем по стране. Показатель Красноярска - 48,58, средняя цена в России - 46,33 рубля, а в Сибирском федеральном округе - 47,22 рубля.

Напомним, на прошлой неделе красноярские автомобилисты заметили понижение цен на топливо на крупных АЗС — стоимость популярной марки АИ-92 упала на 40-50 копеек. По данным газеты «Известия», такая тенденция наблюдается во многих регионах страны. Причина — пониженный спрос на бензин в России.