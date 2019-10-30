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Красноярск вошел в топ российских городов с максимальными ценами на такси из аэропорта

Главная Экономика
Красноярск
16:22 30 Октября 2019
красноярск, таксист, цены, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярск вошел в топ российских городов с максимальными ценами на такси из аэропорта. Исследование Момондо (бесплатный международный метапоиск, который сравнивает предложения на авиабилеты, отели и другие туристические услуги) охватило 47 городов России, куда путешественники отправляются с визитами чаще всего, и учитывало стоимость проезда у авторизованных перевозчиков из воздушных гаваней с самым большим пассажиропотоком.

По итогам анализа общероссийская стоимость такси из аэропорта находится на отметке 670 рублей, а среднее расстояние из аэропорта до городов составляет 19 километров.

Максимальная стоимость поездки из терминала до города зафиксирована в Сочи и Владивостоке – 1 500 рублей. Именно столько придется заплатить путешественникам, чтобы преодолеть 28 км из Адлера и 53 км из Кневичей соответственно. Замыкает топ-3 Москва: дорога из Шереметьево в центр столицы обойдется в 1 423 рубля. Красноярск делит с Петропавловском-Камчатским шестое место рейтинга. Добраться из аэропорта до центра города можно за 1 200 рублей, преодолев 39 километров. По уровню цен на такси Красноярск может сравниться с Пекином, Валеттой или Киевом.

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