Красноярский край налаживает экономические связи с Германией. В рамках Российско-Германского экономического конгресса, проходящего в Берлине, представлен проект «Енисейская Сибирь».

Губернатор края Александр Усс рассказал об экономическом и образовательном потенциале региона в рамках пленарного заседания.

«Масштабы инвестиционной деятельности в крае наглядно иллюстрирует тот факт, что за последние шестнадцать лет инвестиции в экономику края в сопоставимых ценах увеличились более чем в четыре раза. По объему инвестиций в основной капитал наш регион безусловный лидер в Сибирском федеральном округе. Он формирует примерно 30 % общего объема инвестиций», - приводит слова Усса сайт регионального правительства.

Глава края отметил наличие возможности для дальнейшего интенсивного наращивания экономического и налогового потенциала края.

Напомним, проект «Енисейская Сибирь» получил поддержку президента России Владимира Путина и правительства страны. Он является пилотным проектом межрегиональной кооперации в рамках формируемых на территории страны макрорегионов. Сейчас «Енисейская Сибирь» включает 32 инвестиционных проекта. Заявленные на данный момент проекты обеспечат капитальные вложения на сумму более 25 млрд евро. Их реализация позволит трудоустроить около 70 тысяч человек на вновь созданные рабочие места.