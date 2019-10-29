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На Куюмбинском месторождении добыта двухмиллионная тонна нефти

Главная Экономика
Красноярск
14:26 29 Октября 2019
нефть, топливо, добыча, промышленность, предприятие
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На Куюмбинском месторождении Красноярского края добыта двухмиллионная тонна нефти с начала его промышленной эксплуатации. Разработку месторождения ведет компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз», входящая в состав совместного предприятия «Роснефти» и «Газпром нефти».

В декабре 2018 года на месторождении введён в промышленную эксплуатацию первый пусковой комплекс. В его состав вошли модульная установка подготовки нефти, жилой вахтовый комплекс и узел подключения к головной нефтеперекачивающей станции. Также на месторождении построен резервуарный парк вместимостью 30 тыс. тонн, нефтесборный трубопровод и введен в эксплуатацию центральный пункт сбора нефти.

Энергоснабжение фонда 78 добывающих скважин и объектов инфраструктуры обеспечивают три энергоцентра.

Для дальнейшего наращивания объемов эксплуатационного и поисково-разведочного бурения «Славнефть-Красноярскнефтегаз» увеличила до 13 единиц количество буровых установок. На ряде скважин ведется бурение боковых горизонтальных стволов.

Основными задачами дальнейшего освоения Куюмбинского месторождения являются бурение и ввод новых скважин, увеличение уровня добычи, реализация программы капитального строительства линейных объектов, в том числе — около 100 км автомобильных дорог, нефтесборных сетей и линий электропередачи.

Фото: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»
По материалам ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

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