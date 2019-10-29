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Красноярская исправительная колония начала поставки муки за пределы края

Главная Экономика
Красноярск
13:50 29 Октября 2019
производство, гуфсин, экспорт, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярская исправительная колония № 31 начала поставки муки за пределы края. Там купили новый мельничный комплекс «Мельник 700». Деньги получены от производственной деятельности учреждения. Стоимость оборудования - 3,5 млн рублей.

«Выпуск пшеничной муки 1 и 2 сорта – одно из направлений производственной деятельности ИК-31. Современный мельничный комплекс позволит увеличить производственные мощности по выпуску муки на 1 980 тонн в год. Теперь с мельницы ИК-31 будет выходить порядка 4500 тонн муки в год», - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Красноярскому краю.

Новые объемы позволят не только обеспечивать мукой само учреждение, но и поставлять в другие, в том числе за пределы края. Первая партия муки из ИК-31 в объеме 3 113 тонн уйдет в УФСИН России по Республике Тыва и ГУФСИН России по Челябинской области.

Напомним, две недели назад исправительная колония № 22 официально зарегистрировала собственный товарный знак «Гардарика». Заключенные там производят полуфабрикаты, газировку, хлебобулочные изделия, чебуреки, пироги и блины глубокой заморозки.

 

фото: пресс-служба ГУФСИН по Красноярскому краю

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