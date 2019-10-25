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В январе в Красноярске подорожает проезд в городском электротранспорте

Главная Экономика
Красноярск
08:38 25 Октября 2019
общество, красноярск, автобус, цены
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Пассажирам городского электротранспорта со следующего года придется платить за поездки больше. Горсовет поддержал решение властей повысить тарифы на 6-7 рублей. Размер оплаты пересмотрят в начале 2020 года, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Таким образом, поездка в троллейбусе и трамвае обойдется в 25-26 рублей, сейчас стоимость составляет 19 рублей. Точную сумму повышения должно рассчитать министерство по тарифам.

«Срок исполнения — январь 2020 года. Максимум до конца первого квартала цена поездки увеличится», — сообщил руководитель комиссии по транспорту городского Совета Вячеслав Дюков.

Тарифы на проезд в красноярских автобусах повысили в феврале с 19 до 26 рублей. Цена билетов в электротранспорте все это время не менялась. В мэрии отмечают, что благодаря низкому тарифу выручка на троллейбусах и трамваях увеличилась на 8%, однако это все равно не покрывает расходы транспортных предприятий.

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