Сети поколения 5G станут основой роста экономики

Дмитрий Горожанинов, директор красноярского филиала компании Теле2, представил на Krasnoyarsk Digital Forum 2019 проект развития телекоммуникационных сетей нового поколения. Формат передачи данных по каналам 5G положительно повлияет на многие процессы в экономике — начиная с развития разных секторов экономики и заканчивая социальным самочувствием населения.

— Во всем мире сети этого формата развиваются стремительно, — отметил в совей презентации Дмитрий Горожанинов. — В России мы видим ключевые эффекты активно происходящей цифровой трансформации: это развитая инфраструктура сети мобильной связи по всей стране по доступной цене, перевод сервисов госуслуг в мобильный формат и улучшение транспортной и мобильной инфраструктуры населенных пунктов на основе аналитики больших данных в рамках проектов «умный город». И уже в ближайшем будущем мы увидим еще один эффект: развитие новейших технологий мобильной связи 5G для реализации инфраструктурных проектов в областях IoT, промышленности, обеспечения безопасности и для повышения уровня жизни населения.

По его словам, в перспективе у мобильных приложений для индустрии, технологического сектора и других отраслей на базе сетей 5G появится инвестиционный потенциал. Это позволит автоматизировать бизнес-процессы и сокращать издержки. К этому времени операторы и региональные власти должны быть технологически и административно готовы к эффективному и оперативному внедрению инновационных услуг.

Что необходимо сделать для развития сетей нового поколения? Нужны совместные усилия властей и бизнеса, считает директор филиала.

— Под новые возможности 5G необходимо обновить стандарты во всех отраслевых направлениях, в том числе в образовании, здравоохранении, национальной безопасности. Изменения также должны затронуть нормативные акты и подход к внедрению новейших разработок в каждую отрасль. Операторы стремятся к работе в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Однако эти частоты сегодня заняты Минобороны и «Роскосмосом». Правительство страны сейчас ведет комплексную работу со всеми операторами, создавая специальные пилотные зоны в частотном диапазоне 28 ГГц, изучая возможности работы российской промышленности с разными диапазонами, в том числе с диапазоном 4,4–4,99 ГГц.

В работе первого специализированного форума приняли участие представители технологических и промышленных компаний, будущие инженеры и эксперты IT-рынка. Открыл площадку министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, который подчеркнул важность снижения цифрового неравенства в городах региона и внедрение «умных» технологий для предоставления госуслуг. Эта позиция подкрепляется планами технологических компаний по увеличении доли автоматизации на предприятиях разного уровня, расширению инфраструктурных возможностей цифровой экономики, созданию современных рабочих мест.

Фото: Tele2

По материалам Tele2