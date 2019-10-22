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Краевое правительство и фонд защиты дольщиков подписали соглашение о достройке 18 домов

Главная Экономика
Красноярск
09:51 22 Октября 2019
общество, экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае будут сданы 18 долгостроев. Накануне краевое правительство и фонд защиты дольщиков подписали соглашение о софинансировании завершения строительства проблемных многоэтажек.

Речь идет о десяти высотках «Реставрации» в Красноярске, двух домах ООО «КрасЗападСибСтрой», двух домах «Сибстройинвеста», а также многоэтажек строительных компаний «Емельяновская слобода», «АртиСтрой-М», «Строй Индустрия» и «Строй-Проект».

В правительстве отметили, что для дольщиков будут предложены два варианта решения их проблемы – компенсации или достройка квартир.

«Планируется провести независимую оценку стоимости квадратного метра в помещениях, сопоставимых по характеристикам и находящихся в непосредственной близости от ЖК, для расчета актуальной рыночной стоимости квадратного метра жилья. При выплате компенсаций ее сумма не может быть меньше стоимости, указанной при подписании ДДУ. В Красноярском крае будет создан региональный фонд защиты прав дольщиков, который при решении о завершении строительства проблемных домов выступит застройщиком», — сообщили в пресс-службе правительства.

Отметим, что федеральные деньги на достройку домов выделяются на условиях софинансирования – 25% от суммы должна предоставить краевая казна. В общей сложности на решение проблем дольщиков по стране будет выделено 16 млрд рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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