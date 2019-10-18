«Норникель» и правительство Мурманской области будут развивать регион совместно. Власть и бизнес заключили соглашение о сотрудничестве. Среди приоритетов: повышение инвестиционной и туристической привлекательности региона, улучшение качества жизни в городах деятельности горно-металлургической компании, а также реализация социальных проектов и программ.

В ходе торжественной церемонии подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Сотрудничество власти и крупного бизнеса позволит повысить эффективность собственных программ «Норникеля», которые соответствуют самым высоким социальным стандартам, разрабатываются в соответствии с принципами социальной ответственности и ориентированы на оптимизацию и модернизацию производства, на улучшение экологической ситуации в регионе.

«Мы наметили масштабную программу совместных действий. Для нас очень важно, что крупные компании рассматривают Мурманскую область не только как производственную базу, но и как регион возможностей, в том числе возможностей в приоритетных для нас областях, таких как туризм и образование», — сказал Андрей Чибис.

В фокусе партнерства также находится создание благоприятных условий для диверсификации экономики и развития новых бизнес-направлений. С этой целью администрация Мурманской области и «Норникель» планируют реализовать совместные проекты в области развития сферы образования, направленные на подготовку научного и кадрового потенциала для обеспечения компании квалифицированными трудовыми ресурсами. Среди новых бизнес-направлений — развитие туристической сферы (включая проект «Норникеля» по созданию масштабной туристической инфраструктуры в регионе) и продвижение социокультурных проектов.

«Развитие территорий, на которых мы работаем, — это, несомненно, приоритет компании, а Мурманская область — один из ключевых регионов для «Норникеля». Мы рады, что руководство области слышит представителей бизнеса и готово идти им навстречу. Такое сотрудничество — это залог успешного развития как региона, так и компании. У нас большие планы, которые касаются не только нашего основного бизнеса. Мы верим, что у Мурманской области есть значительный потенциал для развития туризма, и планируем внести свой вклад за счет улучшения экологической обстановки, а также участия в создании масштабной туристической инфраструктуры», — отметил в ходе торжественной церемонии подписания президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Фото: «Норникель»