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Дальневосточный банк: развитие малого и среднего бизнеса - один из важнейших приоритетов

Главная Экономика
Красноярск
08:00 21 Октября 2019
банк, финансы, деньги, кредиты, бизнес, проекты
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Почти миллиард рублей выдал Дальневосточный банк  в рамках  программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством экономического развития  Российской Федерации. В ее рамках предприятия, осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях: сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, строительстве, транспортных услугах, в областях информации и связи, туризма, здравоохранения, образования, торговле и других, могут получить кредиты на инвестиционные и оборотные  цели в  сумме от 500 тысяч  рублей по ставке не более 8,5%. 

«Программа  льготного кредитования Министерства экономического развития РФ – эффективный способ привлечения финансирования  предприятий малого и среднего предпринимательства  на льготных условиях, позволяющий компаниям  расширять свою деятельность. На сегодняшний день более  20% от общего объема выданных по Программе средств составляют инвестиционные долгосрочные кредиты. С их помощью предприниматели приобретают недвижимость и транспорт, реконструируют  и модернизируют производственные мощности, запускают новые проекты. Таким  образом,  это эффективный инструмент по формированию  благоприятной  среды для развития  малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест, пополнения региональных бюджетов»,- подчеркнула начальник Департамента розничного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса Наталья Маракова.

Подробную информацию о Программе льготного кредитования можно получить в офисах Дальневосточного банка по адресам:

  • г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1, корп. 4, тел.: 8 (391) 277-30-71
  • г. Ачинск, микрорайон 3, д. 20, тел.: 8 (39151) 7-89-19

На правах рекламы. ПАО «Дальневосточный банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 843 от 09.02.2015
Фото: ПАО «Дальневосточный банк»

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