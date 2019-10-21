Дальневосточный банк: развитие малого и среднего бизнеса - один из важнейших приоритетов

Почти миллиард рублей выдал Дальневосточный банк в рамках программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством экономического развития Российской Федерации. В ее рамках предприятия, осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях: сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, строительстве, транспортных услугах, в областях информации и связи, туризма, здравоохранения, образования, торговле и других, могут получить кредиты на инвестиционные и оборотные цели в сумме от 500 тысяч рублей по ставке не более 8,5%.

«Программа льготного кредитования Министерства экономического развития РФ – эффективный способ привлечения финансирования предприятий малого и среднего предпринимательства на льготных условиях, позволяющий компаниям расширять свою деятельность. На сегодняшний день более 20% от общего объема выданных по Программе средств составляют инвестиционные долгосрочные кредиты. С их помощью предприниматели приобретают недвижимость и транспорт, реконструируют и модернизируют производственные мощности, запускают новые проекты. Таким образом, это эффективный инструмент по формированию благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест, пополнения региональных бюджетов»,- подчеркнула начальник Департамента розничного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса Наталья Маракова.

Подробную информацию о Программе льготного кредитования можно получить в офисах Дальневосточного банка по адресам:

г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1, корп. 4, тел.: 8 (391) 277-30-71

г. Ачинск, микрорайон 3, д. 20, тел.: 8 (39151) 7-89-19

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