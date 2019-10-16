На соцподдержку жителей Красноярского края дополнительно направят 926 млн рублей

Федеральный бюджет дополнительно выделил 926 млн рублей на социальную поддержку жителей Красноярского края. Эти деньги пойдут на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением первенца, а также на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

«Внесенные в программу изменения позволят своевременно и в полном объеме предоставить жителям края все предусмотренные действующим законодательством меры социальной поддержки», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Кроме того, в рамках программы перераспределены средства региональной казны между отдельными мероприятиями 2019 года. Причинами стали изменение прогнозируемой численности льготополучателей, экономия в результате конкурсных процедур, изменение норм краевого законодательства.

«В частности, в связи с переходом учреждений социального обслуживания с муниципального на краевой уровень в программу внесены новые мероприятия, требующие финансирования в ближайшее время», – сказала министр социальной политики края Ирина Пастухова.

Изменения в госпрограмму Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» с учетом дополнительных финансовых вливаний были утверждены на заседании регионального правительства.