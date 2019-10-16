Краевой Минздрав задолжал предпринимателям 754 млн рублей

Долг краевого Минздрава перед предпринимателями, исполняющими государственные и муниципальные контракты, достиг 754 млн рублей. Ведомство стало выплачивать бизнесменам деньги только после вмешательства прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства по итогам проверки вынесли руководству представление об устранении нарушений законодательства.
«По результатам рассмотрения принятых мер выделены дополнительные денежные средства. После вмешательства прокуратуры перед субъектами предпринимательской деятельности погашена задолженность на сумму 602 млн рублей», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой прокуратуры.
Выплатить оставшиеся долги Минздрав планирует после принятия корректировки бюджета.