Краевой Минздрав задолжал предпринимателям 754 млн рублей

В Емельяновском районе прямо в лесу жители обнаружили очередную несанкционированную свалку. И на этот раз это не твердые коммунальные отходы, а опасные для окружающей среды автомобильные шины. Жители обратились к активистам ОНФ, которые зафиксировали наличие свалки и нанесли ее фот...