Лесной надзор Красноярского края укомплектован новой техникой

В распоряжение инспекторов лесного надзора Красноярского края поступила новая техника. Сотрудники получили два высокопроходимых УАЗа, квадроцикл, два снегохода и десять фотоловушек для съемки нарушителей. Также для повышения эффективности работы количество сотрудников отряда лесного надзора было увеличено на 50 человек. Теперь в регионе работает 161 государственный лесной инспектор. Их задача – фиксировать правонарушения в лесах и препятствовать незаконным рубкам.

«Усиление государственного лесного надзора в лесах – одно из ключевых мероприятий по декриминализации отрасли. Безусловно, важную роль здесь играет увеличение штатной численности лесных инспекторов и оснащение их современной специализированной техникой и оборудованием. Приобретенная в этом году техника позволит повысить эффективность контроля за использованием лесов, а также выявления и предотвращения нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных рубок в отдаленных труднодоступных территориях», – отметил министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов.

Глава ведомства отметил, что чаще всего инспекторы в Красноярском крае фиксируют нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также захламление лесов бытовыми и промышленными отходами.