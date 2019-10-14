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Лесной надзор Красноярского края укомплектован новой техникой

Главная Экономика
Красноярск
15:48 14 Октября 2019
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В распоряжение инспекторов лесного надзора Красноярского края поступила новая техника. Сотрудники получили два высокопроходимых УАЗа, квадроцикл, два снегохода и десять фотоловушек для съемки нарушителей. Также для повышения эффективности работы количество сотрудников отряда лесного надзора было увеличено на 50 человек. Теперь в регионе работает 161 государственный лесной инспектор. Их задача – фиксировать правонарушения в лесах и препятствовать незаконным рубкам.

«Усиление государственного лесного надзора в лесах – одно из ключевых мероприятий по декриминализации отрасли. Безусловно, важную роль здесь играет увеличение штатной численности лесных инспекторов и оснащение их современной специализированной техникой и оборудованием. Приобретенная в этом году техника позволит повысить эффективность контроля за использованием лесов, а также выявления и предотвращения нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных рубок в отдаленных труднодоступных территориях», – отметил министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов. 

Глава ведомства отметил, что чаще всего инспекторы в Красноярском крае фиксируют нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также захламление лесов бытовыми и промышленными отходами. 

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