В Емельяновском районе с несанкционированной свалки вывезли два самосвала покрышек

В Емельяновском районе прямо в лесу жители обнаружили очередную несанкционированную свалку. И на этот раз это не твердые коммунальные отходы, а опасные для окружающей среды автомобильные шины. Жители обратились к активистам ОНФ, которые зафиксировали наличие свалки и нанесли ее фотографии на «Интерактивную карту свалок». Но вывезти покрышки своими силами у общественников не было возможности, поэтому они обратились за помощью к левобережному оператору по обращению с ТКО – «Красноярской рециклинговой компании».

«Хоть уборка шин и не входит в обязанность регионального оператора, который занимается только ТКО, компания пошла нам навстречу, и мы организовали такую экологическую акцию, чтобы вывезти эти шины. И не просто вывезти, а отправить их на завод по переработке», - рассказывает координатор проекта Народного фронта «Генеральная уборка» в Красноярском крае Марина Якубенко.

Для этой работы «Красноярской рециклинговой компанией» был предоставлен самосвал. 10 октября на место выехали инспекторы минэкологии, представители регоператора и волонтеры — последние за полчаса заполнили кузов машины непригодными шинами. Всего набралось два самосвала опасных отходов.

«Шины - это 4-ый класс опасности, - объясняет заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк. - Сами покрышки подлежат разложению до ста лет, и в процессе их разложения в почву поступают фенолы, формальдегиды, нефтепродукты. Если бы эта свалка пролежала здесь года два, мы бы нашли в почве практически всю таблицу Менделеева».

Исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким рассказал, что по предварительным данным, участок со свалкой находится в государственной собственности.

«Это свалка не с твердыми коммунальными отходами, и ее уборка не входит в полномочия регоператора. Мы действуем в рамках разовой акции по просьбе ОНФ. По состоянию шин видно, что их привезли с мест проведения массовых мероприятий, это низкопрофильная резина с непростых машин. Непонятно, как так люди относятся к своей природе, не лень им было сюда все вывезти. Наверное, надеялись, что никто не узнает и не увидит», — считает Ким.

Отходы со свалки вывезли не на специализированный полигон, а на предприятие по переработке автомобильных покрышек. Из шин сделают резиновую крошку, которая пригодится при создании материала для детских площадок.