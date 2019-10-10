Тарифы на вывоз мусора в Красноярске могут повысить в 2020 году

В 2020 году могут быть пересмотрены тарифы на вывоз мусора в Красноярске. Об этом заявил заместитель министра экологии и рационального природопользования края Игорь Варфоломеев.

По словам спикера, изначально стоимость услуг регоператоров формировалась из общих экономических расчетов. Мусорная реформа заработала в январе 2019 года, поэтому действующие тарифы необходимо пересмотреть.

«Уже к концу 2019 года мы сможем сделать выводы об экономической обоснованности тарифа», — заявил замминистра.

Как уверяет спикер, обычных красноярцев эти изменения не коснутся — для горожан стоимость может вырасти только в связи с индексацией. На сколько именно, пока не уточняется. Тем не менее, существует вероятность, что платить больше со следующего года начнут жители правоборежья. По данным регионального оператора «Росттех», риски увеличиваются из-за возможного закрытия полигона в районе кладбища поселка Шинников — такие объекты должны быть расположены за территорией городов и крупных населенных пунктов. Соответственно, расходы региональных операторов, отвечающих за вывоз ТКО, могут возрасти.