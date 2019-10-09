Бизнес поговорит об экологии и новых технологиях на крупном Экофоруме в Москве

Более 600 представителей крупных бизнес-структур приедут на Экофорум, который состоится в Москве 17 и 18 октября 2019 года. Темой мероприятия станет «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы». Организатором форума являются компания «Норникель», экологический фонд СФУ и научно-исследовательский институт проблем экологии (НИИПЭ).

На Экофоруме обсудят экологическую ответственность крупного бизнеса перед будущими поколениями. Предприниматели попробуют найти баланс между социально-экономическим развитием регионов и сохранением достойной окружающей среды. Немаловажная часть форума — решение вопросов государственно-частного партнерства и внедрение наилучших технологий, а также реализация федерального проекта «Чистый воздух».

В рамках Экофорума состоится презентация текущих и перспективных проектов «Норникеля» и других крупных промышленных компаний, заинтересованных в улучшении экологической обстановки на Крайнем Севере.

В Экофоруме примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и субъектов России, относящихся к северным территориям, эксперты, ученые, общественники, а также сотрудники промышленных компаний, ведущих свою деятельность на Крайнем Севере, и представители международных экологических организаций. На площадках выступят более 70 спикеров.

Среди участников, которые планируют прочитать доклады на Экофоруме, — министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков, заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Епифанова, спикер Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов.

«Опыт проведения экофорумов прошлых лет демонстрирует эффективность площадки форума для конструктивного диалога бизнеса, государства, экологической общественности и общества в целом», — отметил Дмитрий Пристансков.

Отметим, что в этом году Экофорум впервые проводится в Москве. Он пройдет на площадке «Цифровое деловое пространство» (ЦДП) по адресу: ул. Покровка, д. 47.

В рамках Экофорума запланированы пленарное заседание, посвященное главной теме «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы», стратегическая сессия Росприроднадзора «Роль бизнеса в реализации федерального проекта «Чистый воздух», а также семь тематических секций:

«Изменения в природоохранном законодательстве. Задачи власти и бизнеса»; «Оценка ответственности компаний перед будущими поколениями. Экологические рейтинги»; «Внедрение НДТ в 2019 году: итоги и перспективы»; «Российский и международный опыт переоснащения производства в горной и металлургической сферах»; «Цели устойчивого развития ООН в программах ЮНИДО»; «Экопросвещение, эковолонтерство и экотуризм. Социальные проекты как процесс повышения экологического самосознания»; «Международное сотрудничество в Баренцевом регионе. Экологические проблемы и пути их решения».

Вход на площадку Экофорума предоставляется для зарегистрированных участников.

По материалам компании «Норникель»