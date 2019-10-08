В краевом правительстве одобрен «бюджет развития»

В правительстве Красноярского края 8 октября одобрены направления бюджетной политики региона на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Приоритетами для края станут развитие территорий, социальная поддержка и нацпроекты, сообщил министр финансов Владимир Бахарь.

Так, бюджет региона пополнится на 242,5 млрд рублей, расходы при этом составят 258,5 млрд рублей. Дефицит сохранится на уровне 6 млрд рублей. Основной доход, как и прежде, составят налоги. Тем не менее, представленные параметры казны сформированы неокончательно — пока не распределены все средства Федерации.

В следующем году правительство будет работать над стабилизацией и уменьшением госдолга, а также привлекать инвестров в крупные проекты.

Краевые власти обязуются проиндексировать социальные выплаты и расходы, увеличить зарплаты бюджетникам и в целом повысить уровень МРОТ.

«Общий объем дополнительных расходов на повышение заработной платы в 2020 году составит около 6 млрд рублей», – рассказал Владимир Бахарь.

На реализацию нацпроектов в Красноярском крае в 2020 году предусмотрено 21,2 млрд рублей, в том числе – 11,1 млрд рублей за счет средств федерального бюджета, 10,1 млрд рублей – за счет средств краевой казны.

В регионе запланировано строительство более 100 социальных объектов — школ, детских садов и пристроек (расход — 23 млрд рублей). Особое внимание уделят вопросам здравоохранения и спорта.

Бюджет будет решать новые вопросы — реновацию парка воздушных судов и строительство нового моста в Енисейском районе.

«Этот бюджет можно с уверенностью можно назвать «бюджетом развития». Он предусматривает целый ряд инициатив, связанных с поддержкой муниципалитетов, формированием дорожного фонда, обновлением парка воздушного и речного флота, с новыми мерами социальной поддержки. Но нам предстоят еще нулевое, первое и второе чтения, в процессе которых, после переговоров с депутатами и дораспределения средств федерального бюджета – параметры краевого бюджета ещё будут уточняться в сторону увеличения» - подытожил председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

Отметим, что до 15 октября проект бюджета будет внесен на рассмотрение в краевой парламент.