Красноярск вошел в первую 20-ку рейтинга городов с высокими зарплатами

Представлен рейтинг городов России по уровню заработных плат. Аналитики сайта «РИА Новости», руководствуясь официальными данными Росстата, представили топ-100 мегаполисов.

В первую тройку зарплатного рейтинга вошли Москва, Южно-Сахалинск и Салехард. Москвичи в среднем зарабатывают по 97 тысяч рублей в месяц — это эквивалентно стоимости почти четырех стандартных потребительских наборов товаров и услуг в столице. Такой же уровень жизни могут себе позволить жители Южно-Сахалинска на среднюю зарплату в 90 тысяч рублей в месяц. Чуть скромнее живут в Салехарде: на среднюю зарплату в 88 тысяч рублей там можно приобрести 3,3 стандартных потребительских набора.

Красноярск оказался на 18 строчке рейтинга. Исследователи называют среднестатистическую зарплату в городе в 46,7 тысяч рублей в месяц. На эту сумму жители краевой столицы могут приобрести 2,5 стандартных потребнабора, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Замыкают топ-100 Элиста, Черкесск и Шахты, где средняя зарплата не дотягивает до 30 тысяч рублей в месяц, а жители могут купить только полтора потребительских набора товаров и услуг.