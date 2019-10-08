8 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярск вошел в первую 20-ку рейтинга городов с высокими зарплатами

Главная Экономика
Красноярск
10:09 8 Октября 2019
красноярск, общество, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Представлен рейтинг городов России по уровню заработных плат. Аналитики сайта «РИА Новости», руководствуясь официальными данными Росстата, представили топ-100 мегаполисов.

В первую тройку зарплатного рейтинга вошли Москва, Южно-Сахалинск и Салехард. Москвичи в среднем зарабатывают по 97 тысяч рублей в месяц — это эквивалентно стоимости почти четырех стандартных потребительских наборов товаров и услуг в столице. Такой же уровень жизни могут себе позволить жители Южно-Сахалинска на среднюю зарплату в 90 тысяч рублей в месяц. Чуть скромнее живут в Салехарде: на среднюю зарплату в 88 тысяч рублей там можно приобрести 3,3 стандартных потребительских набора.

Красноярск оказался на 18 строчке рейтинга. Исследователи называют среднестатистическую зарплату в городе в 46,7 тысяч рублей в месяц. На эту сумму жители краевой столицы могут приобрести 2,5 стандартных потребнабора, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Замыкают топ-100 Элиста, Черкесск и Шахты, где средняя зарплата не дотягивает до 30 тысяч рублей в месяц, а жители могут купить только полтора потребительских набора товаров и услуг.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Инвестиционный фестиваль

Инвестиционный фестиваль

4 Октября 2019 г.
Темп открытия брокерских счетов в России вырос с начала года в 2 раза
Новости Красноярска: На покупку жилья для детей-сирот в крае выделят дополнительно 111 млн рублей

На покупку жилья для детей-сирот в крае выделят дополнительно 111 млн рублей

3 Октября 2019 г.
Депутаты Заксобрания одобрили корректировку бюджета
Новости Красноярска: В Центробанке рассказали о потребкорзине красноярцев

В Центробанке рассказали о потребкорзине красноярцев

3 Октября 2019 г.
И сравнили ее с Краснодарским краем
Новости Красноярска: Из потребительской корзины россиян исключили носовые платки и сухое молоко

Из потребительской корзины россиян исключили носовые платки и сухое молоко

3 Октября 2019 г.
Зато добавили поездки в Грецию и Таиланд
Новости Красноярска: Ставки по ипотеке в Красноярском краевом фонде жилищного строительства стали ниже

Ставки по ипотеке в Красноярском краевом фонде жилищного строительства стали ниже

2 Октября 2019 г.
ККФЖС с 1 октября выдает ипотечные кредиты со сниженными ставками
Новости Красноярска: В Гонконг из Красноярского края отправили более 10 тонн пантов

В Гонконг из Красноярского края отправили более 10 тонн пантов

2 Октября 2019 г.
Продукцию проверили в лаборатории
Новости компаний
04/10
20 школьников этой осенью начнут обучение в школе будущего
02/10
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева начался отбор на целевую подготовку специалистов для СИБУРа
01/10
Красноярских энергетиков наградили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Ачинске прошел «звездный» мастер-класс для юных борцов

В Ачинске прошел «звездный» мастер-класс для юных борцов

4 Октября 2019 г.
Тренировку провела спортсменка Ольга Хорошавцева
Новости Красноярска: Красноярску присудили первое место за самую глубокую дорожную колею в России

Красноярску присудили первое место за самую глубокую дорожную колею в России

7 Октября 2019 г.
Рейтинг составили активисты ОНФ
Новости Красноярска: ФСБ сообщила о деятельности преступной группы в администрации Красноярска

ФСБ сообщила о деятельности преступной группы в администрации Красноярска

8 Октября 2019 г.
Должностные лица совершали незаконные сделки с муниципальным имуществом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356