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Инвестиционный фестиваль

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Красноярск
08:35 4 Октября 2019
деньги, инвестиции, финансы, экономика
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Мы живём во времена скидок, кэшбека*, различных акций. Пользуясь специальными предложениями и программами лояльности, можно значительно сэкономить и повысить  эффективность расходуемых средств. Но многие сейчас хотят не только экономить, но и больше зарабатывать. В итоге серьёзно растёт популярность торговли на бирже. Вместе с этим появляются новые задачи и вопросы – а можно ли сокращать расходы при совершении операций на бирже?

Темп открытия брокерских счетов в России вырос с начала года в 2 раза — до почти 200 тыс. новых счетов в месяц. А общее количество уникальных клиентов на Московской бирже превысило 2 млн человек. Что неудивительно, учитывая размер процентов по депозитам.

Все эти люди решили управлять своими деньгами и своим будущим. И не так давно для этой категории людей, частных инвесторов, была запущена первая в России программа лояльности «O. InveStore!». Её создатель - «Открытие Брокер», одна из крупнейших компаний, предоставляющая доступ на российские и мировые рынки ценных бумаг своим клиентам уже более 20 лет.

«O. InveStore!» позволяет возвращать часть комиссии, уплаченной за покупку и продажу ценных бумаг, за клиентский стаж в «Открытие Брокер», рекомендацию другу и участие в специальных акциях компании. Как раз сейчас брокер запустил целый фестиваль акций.

«ИнвестФест 2019» продлится до 31 октября и позволяет клиентам компании с тарифами «Ваш финансовый аналитик» и «Модельный портфель»** возвращать беспрецедентный кэшбек – до 30% от комиссий за сделки с ценными бумагами. Он перечисляется в виде баллов на специальный бонусный счёт в программе «O. InveStore!». Один балл равен одному рублю. Затем эти баллы можно обменять на огромное количество товаров и услуг в специальном каталоге, включая электронику, товары для дома, косметику, книги и музыку.

Кроме того, в рамках фестиваля можно получить повышенные баллы за внесение денег на индивидуальный инвестиционный счёт с модельным портфелем и за первую сделку друга, который по вашей рекомендации откроет и пополнит счёт с тарифом «Ваш финансовый аналитик». Или бесплатно протестировать торговые идеи аналитиков «Открытие Брокер», оформив на них подписку. А те, кому не хватает знаний о биржевой торговле, могут на месяц получить доступ к платным видеокурсам брокера.

* Кэшбек — возврат части уплаченной комиссии в виде баллов на бонусный счёт.

С условиями акции можно ознакомиться по ссылке — https://open-broker.ru/investfest-2019/

** В акции участвуют тарифы «Ваш финансовый аналитик. Инвестор», «Ваш финансовый аналитик. Универсальный», «Модельный портфель» или «Модельный портфель (ИИС)»

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).

Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Не является образовательной деятельностью. Не сопровождается выдачей документов об образовании и (или) квалификации.

Фото: АО «Открытие Брокер»
На правах рекламы

 

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