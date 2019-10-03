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На покупку жилья для детей-сирот в крае выделят дополнительно 111 млн рублей

Главная Экономика
Красноярск
17:01 3 Октября 2019
бюджет, доход, в красноярском крае, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На покупку жилья для детей-сирот в Красноярском крае выделят дополнительно 111 млн рублей. Предлагается не только приобретать жилье на вторичном рынке, но и строить новое. Депутаты Законодательного собрания приняли осеннюю корректировку бюджета.

Впервые за много лет главный финансовый документ края не имеет дефицита. С учетом прогнозируемых поступлений до конца года и дополнительных финансовых вливаний от федерации, доходы регионального бюджета возросли почти на 30 млрд рублей.

«Рост собственных доходов произошел благодаря реализации инвестиционных проектов, благоприятной конъюнктуре цен на отдельные металлы, увеличению поступлений от крупнейших налогоплательщиков, а также в результате межведомственного взаимодействия с федеральными органами власти и органами местного самоуправления», - пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Согласно принятой корректировке, увеличение налоговых и неналоговых доходов составляет 24,2 млрд рублей. Дополнительные безвозмездные поступления - 5,5 млрд рублей, в том числе 4,9 млрд рублей из федерального бюджета.

Более миллиарда рублей направят в муниципалитеты, три миллиарда предусмотрено на поддержку краевой медицины. На 863 млн рублей увеличиваются расходы на тушение лесных пожаров, еще 600 млн рублей выделено на реконструкцию рулежной дорожки в аэропорту Красноярска. Также предполагается финансирование оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 581,6 млн рублей, и поддержка семей в связи с рождением первого ребенка – 303,5 млн рублей.

С учетом корректировок доходы краевого бюджета в 2019 году составили 259,3 млрд рублей, расходы – 254,4 млрд рублей. Доходы превысили расходы на 4,9 млрд рублей.

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