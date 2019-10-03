В Центробанке рассказали о потребкорзине красноярцев

Глава Отделения Красноярск Банка России Сергей Журавлев рассказал об особенностях потребительской корзины жителей Красноярского края. Напомним, она формируется Росстатом на основе данных о потреблении в стране. То есть Росстат смотрит, на что россияне потратили деньги за год и составляет корзину, в которую сейчас включено более 500 товаров и услуг.

«Давайте сравним корзины красноярца и краснодарца. Южане, в отличие от нас, тратят больше на продукты питания и меньше на непродовольственные товары и услуги. Если говорить о продуктах, то в потребительской корзине жителей Красноярского края больше свинины и курятины, но меньше говядины и рыбы, больше чая, соков и сахара, но меньше овощей, кофе, сыров и мороженого. Такие различия в потребление продуктов связаны с природно–климатическими условиями, более широким распространением личных подворий на юге», - рассказал Журавлев.

Что касается автомобилей, то здесь у красноярцев в корзине выше доля иномарок, бензина популярной марки АИ-92, а также шин для автомобилей в связи с необходимостью иметь два комплекта: зимний и летний.

«В Краснодаре же меньше тратят на легковые автомобили, а если покупают машину, то большее предпочтение отдают отечественным авто», - добавил спикер.

Кроме того, жители края больше денег тратят на меха и зимнее пальто. Значительную долю в потреблении занимают расходы на авиаперелеты и проезд в поезде в связи со значительными расстояниями до крупных городов и курортных зон.