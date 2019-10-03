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Из потребительской корзины россиян исключили носовые платки и сухое молоко

Главная Экономика
Красноярск
11:15 3 Октября 2019
покупки, красноярск, потребители, магазины
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Из потребительской корзины россиян исключили переставшие пользоваться спросом товары: например, носовые платки и сухое молоко. Также в список теперь не входят DVD-проигрыватель и малогабаритная стиральная машина. Зато добавили гамбургер, планшет, смартфон, мужской ремень, поездки в Грецию и Таиланд. Об этом рассказал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

«Потребительская корзина формируется Росстатом на основе данных о потреблении в стране. То есть Росстат смотрит, на что россияне потратили деньги за год и составляет корзину, в которую сейчас включено более 500 товаров и услуг. Это все то, что мы регулярно покупаем», - пояснил он.

Корзину разделяют на три основные группы: продовольственные, непродовольственные товары и услуги. В нее входят товары и услуги как повседневного спроса, так и длительного пользования. Например, там есть мясо, молоко, хлеб, овощи и фрукты, а также зубная щетка, автомобиль и его мойка, бытовая техника и ее ремонт, курсы иностранного языка, экскурсионные поездки.

«Не каждый из нас покупает все эти товары или оплачивает услуги каждый месяц или даже год. Но этот список включает фактические расходы в целом всех жителей», - добавил Журавлев.

 

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