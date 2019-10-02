Ставки по ипотеке в Красноярском краевом фонде жилищного строительства стали ниже

Красноярский краевой фонд жилищного строительства с 1 октября выдает ипотечные кредиты со сниженными ставками.

Теперь покупатели квартир в новостройках могут получить жилищный кредит под 8,9% годовых. На покупку готового жилья минимальная базовая ставка составляет 9,4% годовых. Более привлекательными для красноярцев стали и условия по рефинансированию уже имеющейся ипотеки – под 9,1% годовых.

Семьи с двумя или более детьми смогут воспользоваться программой «Семейная ипотека» и приобрести жилье под 4,9% годовых, без дополнительных комиссий и оформления страхования. При этом такая ставка сохранится на весь срок кредитования.

В Фонде так же готовы помочь красноярцам приобрести жилой дом с помощью ипотеки от 11,1% годовых.

Отметим, все ипотечные займы компания предоставляет по стандартам Банка ДОМ.РФ.

Получить подробную консультацию по условиям программ и пакетам документов можно на сайте www.krasgilfond.ru, в офисе Краевого фонда жилищного строительства на ул. 78 Добровольческой бригады, д. 7 и по телефону (391) 291-19-91.

Проектная декларация на сайте krasgilfond.ru

Фото: Красноярский краевой фонд жилищного строительства

По материалам Красноярского краевого фонда жилищного строительства