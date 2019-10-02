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В Гонконг из Красноярского края отправили более 10 тонн пантов

Главная Экономика
Красноярск
12:17 2 Октября 2019
экономика, общество, торговля
Автор: Sibnovosti.ru
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Почти 10,5 тонн пантов домашнего северного оленя отправили на экспорт из Красноярского края в Гонконг. Об этом говорится в сообщении краевого управления Россельхознадзора. 

Продукцию проверили в лаборатории — специалисты выдали сертификаты о том, что панты соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям. 

«В ходе осмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства не выявлено», — говорится в сообщении. 

Панты северного оленя доставят в Гонконг через морской порт во Владивостоке. 

Напомним, Красноярский край экспортирует в страны Азии зерно, мороженое и древесину. В конце июля ученые и представители Росстандарта предложили продавать в Китай питьевую воду. Специалисты уверены, что химический состав природной воды из Енисея идеален для употребления. 

Фото: Россельхознадзор 

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