В Гонконг из Красноярского края отправили более 10 тонн пантов

Почти 10,5 тонн пантов домашнего северного оленя отправили на экспорт из Красноярского края в Гонконг. Об этом говорится в сообщении краевого управления Россельхознадзора.

Продукцию проверили в лаборатории — специалисты выдали сертификаты о том, что панты соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям.

«В ходе осмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства не выявлено», — говорится в сообщении.

Панты северного оленя доставят в Гонконг через морской порт во Владивостоке.

Напомним, Красноярский край экспортирует в страны Азии зерно, мороженое и древесину. В конце июля ученые и представители Росстандарта предложили продавать в Китай питьевую воду. Специалисты уверены, что химический состав природной воды из Енисея идеален для употребления.

Фото: Россельхознадзор