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За три года на медицину в крае потратят 238 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
14:27 1 Октября 2019
медицина, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярском крае запланировали масштабное развитие сферы здравоохранения — до 2022 года на медицину в регионе планируется потратить 238,3 млрд рублей. 

За три года в крае построят шесть медицинских центров — акушерский корпус в Енисейске, родильный дом в Шарыпове, лечебно-диагностический корпус в Ирбейском, поликлиники в Идринском, Минусинске и Красноярске.

В следующем году рабочие отремонтируют и построят 57 фельдшерско-акушерских пунктов в селах края. Минздрав оборудует взрослые и детские поликлиники и больницы новыми аппаратами — на эти цели выделено более 300 млн рублей. 

«Начнется проектирование поликлиники в Минусинске, завершится подготовка проекта многопрофильной детской больницы в Красноярске, также планируется разработать проект строительства нового хирургического корпуса Красноярской межрайонной клинической больницы №20 им. Берзона. Кроме того, приобретут машины скорой медицинской помощи на 53 млн рублей, завершится капитальный ремонт краевого госпиталя для ветеранов войн», — пообещали в Минздраве. 

В Красноярске запланировали строительство новой больницы в стремительно развивающемся микрорайоне Покровском. Медицинское учреждение обещают ввести в эксплуатацию уже в 2022 году. 

В планах у краевых властей достроить онкологический диспансер — на эти цели понадобится 3 млн рублей. 

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