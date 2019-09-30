Красноярский край поднялся в очередном кредитном рейтинге

Аналитическое кредитное агентство (АКРА) повысило рейтинг Красноярского края. Теперь регион находится на уровне А+ со «стабильным» прогнозом, сообщили в министерстве финансов края.

Такой уровень характеризуется умеренно высокой кредитоспособностью, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами по стране. Аналитики объяснили, с чем связно повышение кредитного уровня:

«Повышение кредитного рейтинга Красноярского края обусловлено снижением долговой нагрузки благодаря высоким темпам роста налоговых поступлений и сбалансированному графику погашения долга».

Край, по данным аналитиков, улучшает бюджетные показатели за счет высоких темпов роста налоговых и неналоговых доходов. Основной драйвер роста — налог на прибыль.

«Красноярский рай ожидает профицит по итогам года в размере два процента (5,5 млрд рублей) налоговых и неналоговых доходов», — прогнозируют эксперты.

Кроме того, сибирский регион досрочно погасил все банковские кредиты на сумму 7 млрд рублей — это также положительно повлияло на оценку агентства.



Как рассказал Sibnovosti.ru министр финансов края Владимир Бахарь, исполнение бюджета в этом году для региона сложилось благоприятно.

«В настоящее время мы подготовили корректировку краевого бюджета, которая предусматривает увеличение доходов почти на 30 млрд рублей, при этом рост собственных доходов составляет 24,2 млрд рублей. Отмечу еще один показатель: на сегодняшний день размер государственного долга по сравнению с началом года сократился более чем на 15 млрд рублей», – прокомментировал вице-премьер.

Напомним, международные рейтинги присваиваются Красноярскому краю с 2007 года тремя ведущими агентствами: «Fitch», «Standard&Poor’s» и «Moody's». По ним регион имеет «стабильные» прогнозы.