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На достройку домов обманутых дольщиков в Красноярском крае выделят более 2 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
16:30 27 Сентября 2019
общество, красноярск, обманутые дольщики
Автор: Sibnovosti.ru
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Минстрой Красноярского края провел встречу с обманутыми дольщиками строительных компаний «Реставрация» и «СибСтройИнвест». У «Реставрации» около полутора тысяч инвесторов, которые ждут свои квартиры в Студгородке и микрорайоне Солнечный. «СибСтройИнвест» не сдал дом на ул. Грунтовая, 28А.

В правительстве Красноярского края дольщиков заверили, что на достройку многоэтажек будет направлено 2 млрд рублей. Объекты достроят на условиях софинансирования: 25% выделит краевой бюджет, остальное – федеральный, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«До конца ноября наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков должен принять решение о достройке тех или иных объектов или выплате компенсаций дольщикам на приобретение нового жилья. Предполагается, что выплаты компенсаций будут производиться в тех случаях, когда их размер меньше, чем стоимость достройки объекта», — рассказал замминистра строительства края Евгений Ганчуков. 

В правительстве отметили, что для решения проблем инвесторов в крае должен быть создан фонд защиты прав дольщиков. Соответствующий документ внесен на рассмотрение в Заксобрание. 

Фото: силавдвижении.рф

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