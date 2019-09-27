На достройку домов обманутых дольщиков в Красноярском крае выделят более 2 млрд рублей

Минстрой Красноярского края провел встречу с обманутыми дольщиками строительных компаний «Реставрация» и «СибСтройИнвест». У «Реставрации» около полутора тысяч инвесторов, которые ждут свои квартиры в Студгородке и микрорайоне Солнечный. «СибСтройИнвест» не сдал дом на ул. Грунтовая, 28А.

В правительстве Красноярского края дольщиков заверили, что на достройку многоэтажек будет направлено 2 млрд рублей. Объекты достроят на условиях софинансирования: 25% выделит краевой бюджет, остальное – федеральный, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«До конца ноября наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков должен принять решение о достройке тех или иных объектов или выплате компенсаций дольщикам на приобретение нового жилья. Предполагается, что выплаты компенсаций будут производиться в тех случаях, когда их размер меньше, чем стоимость достройки объекта», — рассказал замминистра строительства края Евгений Ганчуков.

В правительстве отметили, что для решения проблем инвесторов в крае должен быть создан фонд защиты прав дольщиков. Соответствующий документ внесен на рассмотрение в Заксобрание.

Фото: силавдвижении.рф