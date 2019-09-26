В крае увеличили расходы на медицину, спорт, образование и культуру

Депутаты Заксобрания внесли корректировки краевого бюджета, увеличив финансовые поступления в четыре сферы: спорт, культуру, образование и медицину.

Так, на региональную госпрограмму «Развитие здравоохранения» расходы в 2019 году станут больше на 2,7 млрд рублей. Общие затраты на отрасль в крае в этом году достигнут 43 млрд 327 млн рублей.

Выделенные деньги пойдут на субсидии учреждениям здравоохранения (1 млрд рублей), на оказание помощи незастрахованным жителям (1,5 млрд рублей), развитие сети паллиативной медпомощи (60 млн рублей), оснащение больниц и медицинских организаций (160 млн рублей), а также на содержание новой Богучанской районной больницы (49 млн рублей).

​«Дополнительные средства также предназначены на ремонт в детских поликлиниках, льготное лекарственное обеспечение, санавиацию, на бесплатный проезд к месту лечения и обратно для граждан Таймыра и Эвенкии и другие цели», — пояснили в парламенте.

Изменения в бюджет также внес комитет по образованию, культуре и спорту. На развитие госпрограммы по образованию предусмотрены дополнительные средства в объеме 602 млн рублей.

«Значительное увеличение затрат связано с учетом роста численности воспитанников дошкольного и школьного образования», — отметили в Заксобрании.

На развитие культуры в Красноярском крае в течение трех лет направят 372 млн рублей. Деньги пойдут на ремонт учреждений культуры и оснащение детских и кукольных театров.

На 574 млн рублей больше будет финансироваться спорт в регионе. Деньги также разделят на три года.

«Более 283 млн рублей требуется на содержание введенных в эксплуатацию после реконструкции и капитального ремонта объектов Универсиады. В 2019 году увеличиваются бюджетные ассигнования на сумму 5,5 млн рублей на обустройство универсального зала гольфа в МРСК «Радуга»», — добавили депутаты.

По итогам обсуждения члены комитета согласовали изменение всех госпрограмм.