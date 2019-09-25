25 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сбербанк принял участие в реализации инвестиционных проектов корпорации «Енисейская Сибирь»

Главная Экономика
Красноярск
12:53 25 Сентября 2019
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

24 сентября в Красноярске в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Сибирь» состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ПАО Сбербанк, АО «Корпорация развития Енисейской Сибири», Strategy Partners (входит в экосистему Сбербанка). В подписании приняли участие заместитель председателя – управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев, генеральный директор АО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко, руководитель проекта Strategy Partners Владимир Поклад.

Принимавший участие в мероприятии министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев отметил, что «документ, который сейчас был подписан, касается не только Красноярского кря. Это общие инвестиционные планы и Хакасии, и Тывы.

«Мы рады, что они будут обобщены в рамках соглашения на самом высоком уровне. Это взаимное сотрудничество приведет к тому, что наш проект «Енисейская Сибирь» будет обрастать еще более реальным воплощением инвестиционных планов», — сказал он. 

Для Красноярского края, стоящего у истоков большого инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», важно, что этот проект живет и развивается.

«Компании, такие как Сбербанк и Strategy Partners сейчас воплощают его в жизнь в рамках стратегического планирования, аудита и организации этой работы», – добавил Егор Васильев.

Со стороны правительства Красноярского края министр пообещал приложить все усилия, чтобы это сотрудничество принесло реальные плоды.

Сергей Ладыженко, в свою очередь, подчеркнул, что соглашение является важной точкой на пути расширения комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

«Мы видим большой потенциал трех наших регионов для привлечения еще больше инвестиций. Нам важно получить качественную аналитику, и мы надеемся в этой части на поддержку Strategy Partners. Крайне важно, что в этой работе будет участвовать Сбербанк, потому что он готов предложить конкретные интересные и уникальные условия по финансированию новых инвестиционных проектов».

Соглашением предусмотрена разработка концепции, которая сможет продемонстрировать инвестиционный потенциал Красноярского края, Хакасии и Тывы в конкретном прикладном плане.

«На выходе мы хотим получить набор перспективных отраслей, ниш, конкретных площадок, где смогут разместиться новые современные производства в различных сферах экономической жизни», - сказал Ладыженко.

Заместитель председателя – управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев поблагодарил власти Красноярского края, Тувы и Хакасии за привлечение Сбербанка к разработке стратегии по ключевым направлениям привлечения инвестиций.

«Территория Енисейской Сибири имеет высокий инвестиционный потенциал. Наша задача развиваться вместе с ростом экономики регионов, использовать опыт и экспертизу Сбербанка в части разработки отраслевых стратегий. Как финансовое учреждение готовы оказывать поддержку и участвовать в финансировании проектов, также готовы приглашать к сотрудничеству инвесторов со всей страны. Все, что связано с деятельностью наших дочерних компаний, нашей большой экосистемы – это ценный опыт, в том числе в части цифровизации, который несомненно будет применим в данном проекте», - рассказал Дмитрий Солнцев.

Руководитель проекта в SP Владимир Поклад, в свою очередь, уточнил:

«На первом этапе создания концепции мы обратим особое внимание на социальную составляющую проекта: медицина, образование, безопасность. Здесь ключевым будет мнение граждан, потому что конечная наша цель - повышение качества жизни в регионах. Второй этап - создание дорожных карт по реализации инвестпроектов, вошедших в концепцию инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

По словам Поклада, концепция по реализации и расширению КИП «Енисейская Сибирь» будет разработана до конца текущего года.

По материалам ПАО «Сбербанк»

Фото: Сбербанк

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ачинский НПЗ представил на региональной ярмарке вакансий рекордное число предложений

Ачинский НПЗ представил на региональной ярмарке вакансий рекордное число предложений

25 Сентября 2019 г.
Мероприятие организовано Агентством труда и занятости населения края
Новости Красноярска: Красноярский завод «Балтика» продают с большой скидкой

Красноярский завод «Балтика» продают с большой скидкой

24 Сентября 2019 г.
Актив планируют реализовать до конца 2019 года
Новости Красноярска: РУСАЛ станет первой в России компанией, заключившей сделку предэкспортного финансирования, привязанную к показателям устойчивого развития

РУСАЛ станет первой в России компанией, заключившей сделку предэкспортного финансирования, привязанную к показателям устойчивого развития

24 Сентября 2019 г.
Данная сделка является уникальной
Новости Красноярска: Речные мели перекрыли доставку продовольствия в Эвенкию

Речные мели перекрыли доставку продовольствия в Эвенкию

22 Сентября 2019 г.
Из-за низкого уровня воды срывается осенняя навигация
Новости Красноярска: В Красноярске откроют белорусский торговый дом

В Красноярске откроют белорусский торговый дом

19 Сентября 2019 г.
Там будут продавать продукты и товары из республики
Новости Красноярска: Сбербанк снижает размер первоначального взноса

Сбербанк снижает размер первоначального взноса

18 Сентября 2019 г.
Сбербанк снижает размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита с 15% до 10% для участников зарплатного проекта. Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку в период с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 год...
Новости компаний
24/09
Сбербанк принял участие в Форуме инклюзивных практик
20/09
СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
19/09
В СФУ подвели итоги хакатона «Енисейская Сибирь. Индустрия 4.0»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В красноярском сквере установили памятник Дмитрию Хворостовскому

В красноярском сквере установили памятник Дмитрию Хворостовскому

23 Сентября 2019 г.
На открытии присутствовали супруга и родители певца
Новости Красноярска: Теплая погода в Красноярске продержится до следующей недели

Теплая погода в Красноярске продержится до следующей недели

20 Сентября 2019 г.
Пятница станет самым жарким днем
Новости Красноярска: Синоптики рассказали о погоде в Красноярске на ближайшие полгода

Синоптики рассказали о погоде в Красноярске на ближайшие полгода

23 Сентября 2019 г.
Среднесуточные температуры будут держаться на отметке +1°C
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356