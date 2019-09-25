Сбербанк принял участие в реализации инвестиционных проектов корпорации «Енисейская Сибирь»

24 сентября в Красноярске в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Сибирь» состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ПАО Сбербанк, АО «Корпорация развития Енисейской Сибири», Strategy Partners (входит в экосистему Сбербанка). В подписании приняли участие заместитель председателя – управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев, генеральный директор АО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко, руководитель проекта Strategy Partners Владимир Поклад.

Принимавший участие в мероприятии министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев отметил, что «документ, который сейчас был подписан, касается не только Красноярского кря. Это общие инвестиционные планы и Хакасии, и Тывы.

«Мы рады, что они будут обобщены в рамках соглашения на самом высоком уровне. Это взаимное сотрудничество приведет к тому, что наш проект «Енисейская Сибирь» будет обрастать еще более реальным воплощением инвестиционных планов», — сказал он.

Для Красноярского края, стоящего у истоков большого инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», важно, что этот проект живет и развивается.

«Компании, такие как Сбербанк и Strategy Partners сейчас воплощают его в жизнь в рамках стратегического планирования, аудита и организации этой работы», – добавил Егор Васильев.

Со стороны правительства Красноярского края министр пообещал приложить все усилия, чтобы это сотрудничество принесло реальные плоды.

Сергей Ладыженко, в свою очередь, подчеркнул, что соглашение является важной точкой на пути расширения комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

«Мы видим большой потенциал трех наших регионов для привлечения еще больше инвестиций. Нам важно получить качественную аналитику, и мы надеемся в этой части на поддержку Strategy Partners. Крайне важно, что в этой работе будет участвовать Сбербанк, потому что он готов предложить конкретные интересные и уникальные условия по финансированию новых инвестиционных проектов».

Соглашением предусмотрена разработка концепции, которая сможет продемонстрировать инвестиционный потенциал Красноярского края, Хакасии и Тывы в конкретном прикладном плане.

«На выходе мы хотим получить набор перспективных отраслей, ниш, конкретных площадок, где смогут разместиться новые современные производства в различных сферах экономической жизни», - сказал Ладыженко.

Заместитель председателя – управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев поблагодарил власти Красноярского края, Тувы и Хакасии за привлечение Сбербанка к разработке стратегии по ключевым направлениям привлечения инвестиций.

«Территория Енисейской Сибири имеет высокий инвестиционный потенциал. Наша задача развиваться вместе с ростом экономики регионов, использовать опыт и экспертизу Сбербанка в части разработки отраслевых стратегий. Как финансовое учреждение готовы оказывать поддержку и участвовать в финансировании проектов, также готовы приглашать к сотрудничеству инвесторов со всей страны. Все, что связано с деятельностью наших дочерних компаний, нашей большой экосистемы – это ценный опыт, в том числе в части цифровизации, который несомненно будет применим в данном проекте», - рассказал Дмитрий Солнцев.

Руководитель проекта в SP Владимир Поклад, в свою очередь, уточнил:

«На первом этапе создания концепции мы обратим особое внимание на социальную составляющую проекта: медицина, образование, безопасность. Здесь ключевым будет мнение граждан, потому что конечная наша цель - повышение качества жизни в регионах. Второй этап - создание дорожных карт по реализации инвестпроектов, вошедших в концепцию инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

По словам Поклада, концепция по реализации и расширению КИП «Енисейская Сибирь» будет разработана до конца текущего года.

По материалам ПАО «Сбербанк»

Фото: Сбербанк