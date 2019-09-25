Ачинский НПЗ представил на региональной ярмарке вакансий рекордное число предложений

Ачинский НПЗ представил на краевой ярмарке вакансий «Территория кадровых решений», которая сегодня проходит Красноярске, рекордное число предложений. Мероприятие организовано региональным Агентством труда и занятости населения.

По словам Марины Стрельцовой, ведущего специалиста отдела обеспечения персоналом Ачинского НПЗ, в связи с планируемым пуском новых установок предприятие рассчитывает на прием как опытных специалистов, так и молодежи.

«Сегодня мы заявили 60 предложений. Это рабочие специальности: операторы технологических установок, электромонтеры, лаборанты химического анализа, слесари по ремонту технологических установок и многие другие. Из требований: среднее профессиональное профильное образование и наличие квалификационных удостоверений», - рассказала Стрельцова.

Ачинский НПЗ обещает новым работникам большие перспективы карьерного роста, хороший социальный пакет, предоставление служебного жилья иногородним специалистам и стабильную заработную плату.

по материалам Ачинского НПЗ