25 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ачинский НПЗ представил на региональной ярмарке вакансий рекордное число предложений

Главная Экономика
Красноярск
12:46 25 Сентября 2019
нефть, работа, вакансии, ачинск
версия для печати Ico_print

Ачинский НПЗ представил на краевой ярмарке вакансий «Территория кадровых решений», которая сегодня проходит Красноярске, рекордное число предложений. Мероприятие организовано региональным Агентством труда и занятости населения.

По словам Марины Стрельцовой, ведущего специалиста отдела обеспечения персоналом Ачинского НПЗ, в связи с планируемым пуском новых установок предприятие рассчитывает на прием как опытных специалистов, так и молодежи.

«Сегодня мы заявили 60 предложений. Это рабочие специальности: операторы технологических установок, электромонтеры, лаборанты химического анализа,  слесари по ремонту технологических установок и многие другие. Из требований: среднее профессиональное профильное образование и наличие квалификационных удостоверений», - рассказала Стрельцова.

Ачинский НПЗ обещает новым работникам большие перспективы карьерного роста, хороший социальный пакет, предоставление служебного жилья иногородним специалистам и стабильную заработную плату.

 

по материалам Ачинского НПЗ

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сбербанк принял участие в реализации инвестиционных проектов корпорации «Енисейская Сибирь»

Сбербанк принял участие в реализации инвестиционных проектов корпорации «Енисейская Сибирь»

25 Сентября 2019 г.
Концепция по реализации и расширению КИП «Енисейская Сибирь» будет разработана до конца текущего года
Новости Красноярска: Красноярский завод «Балтика» продают с большой скидкой

Красноярский завод «Балтика» продают с большой скидкой

24 Сентября 2019 г.
Актив планируют реализовать до конца 2019 года
Новости Красноярска: РУСАЛ станет первой в России компанией, заключившей сделку предэкспортного финансирования, привязанную к показателям устойчивого развития

РУСАЛ станет первой в России компанией, заключившей сделку предэкспортного финансирования, привязанную к показателям устойчивого развития

24 Сентября 2019 г.
Данная сделка является уникальной
Новости Красноярска: Речные мели перекрыли доставку продовольствия в Эвенкию

Речные мели перекрыли доставку продовольствия в Эвенкию

22 Сентября 2019 г.
Из-за низкого уровня воды срывается осенняя навигация
Новости Красноярска: В Красноярске откроют белорусский торговый дом

В Красноярске откроют белорусский торговый дом

19 Сентября 2019 г.
Там будут продавать продукты и товары из республики
Новости Красноярска: Сбербанк снижает размер первоначального взноса

Сбербанк снижает размер первоначального взноса

18 Сентября 2019 г.
Сбербанк снижает размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита с 15% до 10% для участников зарплатного проекта. Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку в период с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 год...
Новости компаний
24/09
Сбербанк принял участие в Форуме инклюзивных практик
20/09
СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
19/09
В СФУ подвели итоги хакатона «Енисейская Сибирь. Индустрия 4.0»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Теплая погода в Красноярске продержится до следующей недели

Теплая погода в Красноярске продержится до следующей недели

20 Сентября 2019 г.
Пятница станет самым жарким днем
Новости Красноярска: В тайге на западе края заблудилась семья с детьми

В тайге на западе края заблудилась семья с детьми

24 Сентября 2019 г.
На выходных люди отправились в лес и до сих пор не вернулись
Новости Красноярска: В красноярском сквере установили памятник Дмитрию Хворостовскому

В красноярском сквере установили памятник Дмитрию Хворостовскому

23 Сентября 2019 г.
На открытии присутствовали супруга и родители певца
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356