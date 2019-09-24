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Красноярский завод «Балтика» продают с большой скидкой

Главная Экономика
Красноярск
11:41 24 Сентября 2019
общество, экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Завод пивоваренной компании «Балтика» в Красноярске продают со скидкой в 65%. Производственный комплекс, состоящий из 12 зданий, выставили за 280 млн рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Ъ». Компания решила до конца года реализовать свой актив в Красноярске, чтобы не нести убытки за содержание непрофильных помещений. 

«Цена установлена в соответствии с желанием реализовать объект в 2019 году. Стоимость установлена с дисконтом в связи с тем, что объект уникальный и не используется продавцом по назначению уже длительное время», — прокомментировал генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков. 

«Балтика» продает 12 зданий площадью 41 тыс. кв. м. Будущему собственнику придется выкупить все строения — компания не рассматривает реализацию по частям. Все технологическое оборудование планируется вывезти после сделки. 

По словам экспертов, объекты недвижимости «Балтики» могут заинтересовать промышленников, так как здания можно использовать под производство или склад.  

Напомним, предприятие по производству напитков закрылось в марте 2015 года. Руководство объяснило решение «условиями общего падения рынка пива, связанного со сложной макроэкономической обстановкой и несбалансированным регулированием и налогообложением отрасли в России». Под сокращение попали 265 сотрудников предприятия. 

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