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РУСАЛ станет первой в России компанией, заключившей сделку предэкспортного финансирования, привязанную к показателям устойчивого развития

Главная Экономика
Красноярск
10:03 24 Сентября 2019
деньги, предприятие, металлургия, экспорт, финансы
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РУСАЛ объявляет о новой синдицированной сделке предэкспортного финансирования (PXF) на пять лет в объеме 750 млн долларов. Данная сделка является уникальной, так как станет первым на российском рынке привлечением средств от международных коммерческих банков, привязанным к выполнению показателей устойчивого развития компании.

Средства будут использованы для частичного рефинансирования существующего кредита PXF на сумму до 2 млрд долларов, полученного в мае 2017 года.

Организаторами и букраннерами выступают ING и Natixis. В качестве координаторов по показателям устойчивого развития компания привлекла Natixis и Societe Generale.

Процентная ставка по кредиту будет варьироваться в зависимости от выполнения определенных условий, связанных с воздействием компании на окружающую среду, а также показателями устойчивого развития.

Процесс синдикации начался в сентябре. За это время финансовое сообщество, включая иностранные и российские банки, проявило повышенный интерес к сделке. Ожидается, что синдикация будет закрыта в середине октября. На данный момент компания получила подтверждения кредитных одобрений общим объемом 725 млн долларов.

“Новая сделка PXF, привязанная к показателям устойчивого развития, подтверждает лидерство компании в проектах по снижению углеродного следа. Мы рады, что банковское сообщество высоко ценит инициативы компании в области устойчивого развития. Для нас эта сделка – не только важный шаг на пути к рефинансированию кредитного портфеля компании, но свидетельство поддержки экспертами нашей экологической стратегии”, - отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

РУСАЛ является крупнейшим производителем “зеленого” алюминия в мире. Заводы, на которых производится алюминий ALLOW, имеют углеродный след в 4 раза ниже среднего показателя по индустрии. РУСАЛ продолжает разрабатывать и применять новейшие технологии, которые нацелены на сокращение объемов выбросов углекислого газа.
 
Кроме этого, стратегия Компании включает также ряд экологических инициатив, среди них - крупнейшая в России программа по восстановлению и защите лесов “Под зеленым крылом”. Она предполагает высадку миллиона деревьев в Сибири. В Красноярской области, где посадки уже прошли, программа также предусматривает организацию работ по охране лесов от пожаров на территории Нижне-Енисейского лесничества.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

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Организации: РУСАЛ
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