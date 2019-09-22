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Речные мели перекрыли доставку продовольствия в Эвенкию

Главная Экономика
Красноярск
13:41 22 Сентября 2019
реки, продукты, судно
Автор: Sibnovosti.ru
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Доставка продовольствия в Эвенкийский муниципальный район Красноярского края стала в этом году серьезной проблемой. Причина заключается в обмелении местных рек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проблему дефицита продовольствия обсудили на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности. По данным его участников, из-за низкого уровня воды в реках осенней навигации в Эвенкии практически и не было, а поставка продовольствия водным транспортом крайне усложнилась. В результате, потребность жителей только жителей Илимпийской группы поселений составляет сегодня не менее 154 т.

14 сентября в административный центр Эвенкии Туру, стоящий на Нижней Тунгуске, дошел теплоход «Рея» с 10 т продовольствия и товарно-материальных ценностей. Это произошло только благодаря беспрецедентному случаю в местной навигации - теплоход буксировали с помощью мелкосидящих судов. Еще несколько судов с грузами, шедшими из Красноярска, повернули обратно.  

«В Туру движутся четыре судна с продовольствием, на их борту около 250 т продуктов… В ближайшее время в Эвенкии ожидаются постоянные дожди. Точные прогнозы специалисты давать не решаются, но возможно, уровень воды в реках поднимется. Глава Эвенкии Евгений Васильев дал поручения всем руководителям, задействованным в организации осенней навигации на территории района, всеми возможными способами создать условия для доставки продуктов, находящихся на борту речных судов», - говорится в сообщении официального сайта Эвенкии по итогам совещания.

Фото: официальный сайт Эвенкийского муниципального района 

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