В Красноярске откроют белорусский торговый дом

Власти Красноярска и Минска подписали соглашение о развитии партнерских связей между городами. Договор был заключен в ходе рабочей командировки мэра Сергея Еремина в белорусскую столицу. Один из пунктов соглашения – создание в Красноярске торгового дома, где горожане смогут приобретать качественные продукты и товары из союзной республики. Это будет своеобразный канал поставок продукции из Белоруссии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Также в Мингорисполкоме страны отметили, что помимо продуктов питания они готовы поставлять в Красноярск сельскохозяйственную и лесную технику.

Мэр Сергей Еремин в ходе рабочей поездки в Белоруссию заявил, что Красноярск будет равняться на Минск в плане благоустройства. Этот город кажется градоначальнику «эталоном чистоты, опрятности и хозяйственности»:

«Мы сейчас задумали подтянуть Красноярск к статусу «столичности». И для меня объективно нет ни одного города, которому я хотел бы подражать так, как Минску. Предстоит юридическая подготовка к работе с предприятиями и предпринимателями».

Отметим, что в Красноярске уже представлены белорусские предприятия «Амкодор», БелАЗ и Минский тракторный завод.