Инвестирование от «А» до «Я»: как можно заработать в условиях турбулентности

26 сентября «Открытие Брокер» проведет бесплатную конференцию «Инвестиции в эпоху турбулентности». Мероприятие состоится в 18:30 в зале «Енисей» отеля Hilton Garden Inn Krasnoyarsk по адресу: г. Красноярск, ул. Молокова, 37.

Посетив конференцию, вы узнаете:

- Как можно заработать в условиях турбулентности. В рамках мероприятия независимый эксперт Антон Шабанов поделится передовым опытом инвестирования на финансовых рынках и расскажет, как изменились подходы во вложении денег после предыдущих экономических кризисов.

- Какие особенности нужно учитывать людям с разным уровнем капитала и финансовыми задачами. Антон Шабанов представит методы составления инвестиционного портфеля, которые учитывают потребности и задачи граждан с небольшими накоплениями и крупных инвесторов, а также тех, кто задумывается о пассивном доходе.

- Чего ждать от финансовых рынков. Эксперт расскажет, стоит ли бояться нового финансового кризиса, как будут развиваться события на рынках, а также каким будет курс рубля в конце года.

- Какие финансовые инструменты способны принести хорошую доходность при небольших рисках. Гости мероприятия узнают от Антона Шабанова, какие биржевые продукты потенциально могут приносить прибыль выше банковского депозита, защищать от инфляции и возвращать часть налогов.

Участие в конференции бесплатное, требуется лишь предварительно зарегистрироваться, поскольку количество мест ограничено.

АО «Открытие Брокер».

Возрастная категория 18+. Не является образовательной деятельностью. Проведение конференции не сопровождается выдачей документа об образовании и/или квалификации.