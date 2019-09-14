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Хлебозавод в Красноярском крае продает цеха

Главная Экономика
Красноярск
15:26 14 Сентября 2019
завод, банкрот, аукцион
Автор: Sibnovosti.ru
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Имущество МУП «Назаровский хлеб» в городе Назарово выставлено на продажу. Муниципальное предприятие находится в процедуре банкротства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сообщение о предстоящем аукционе опубликовал конкурсный управляющий «Назаровского хлеба» Сергей Рождественский. Торги назначены на 23 октября.

Имущество МУПа разбито на несколько лотов. Самый дорогой из них – комплекс недвижимости на ул. Арбузова,69. В его составе, в частности, булочно-кондитерский цех площадью 1,2 тыс. кв. м, цех безалкогольных напитков, здание магазина и другие объекты. Его стартовая цена составляет 14,4 млн руб. Не менее 12,1 млн руб. потенциальному покупателю придется заплатить за лот, в который внесены хлебный цех и несколько других построек.

Как писали Sibnovosti.ru, «Назаровский хлеб» - одно из старейших предприятий города. Первую свою продукцию хлебозавод выпустил в январе 1961 года. МУП был признан банкротом в июне 2017 года по иску ООО «Меридиан».

Фото: отчет ООО «ИнвестОценкаАудит» об оценке имущества МУП «Назаровский хлеб»

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