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Губернатор Александр Усс поручил выделить в этом году дополнительные 590 миллионов рублей педагогам края

Главная Экономика
Красноярск
15:19 13 Сентября 2019
экономика, общество, педагоги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Александр Усс поручил выделить в этом году дополнительные 590 миллионов рублей педагогам края. Об этом глава региона сообщил во время встречи с министром образования Светланой Маковской и председателем Красноярской территориальной организации Профсоюза работников народного образовании и науки РФ Людмилой Косарынцевой.

Средства пойдут на выплаты учителям только тех школ края, где выросло число учеников, а количество педагогов осталось прежним. За последние несколько лет школьников в крае стало значительно больше. Так, на 1 сентября 2017 года число учеников составило 320 тысяч человек, в 2018 году эта цифра установилась на отметке в 328 тысяч человек, а к началу нынешнего учебного года она составила уже почти 335 тысяч человек. В связи с этим существенно возросла нагрузка на педагогов.

«Уже в октябре этого года на выплаты учителям муниципалитеты получат 224 миллиона рублей. Эта сумма была сформирована за счет внутренних резервов краевого бюджета. Остальные средства поступят после осенней корректировки», – отметил глава края.

Помимо этого, Александр Усс поручил при формировании фонда оплаты труда педагогов края на следующий год учитывать фактические данные о количестве учеников в школах на 1 сентября 2019 года. На эти цели в 2020 году к уже запланированным 17,7 млрд рублей будут дополнительно выделены 790 миллионов рублей.

Также Александр Усс поручил министерствам образования и финансов края сформулировать предложения по постепенному увеличению базового оклада учителей региона, начиная с 2020 года.

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