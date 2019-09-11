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Красноярский край и Северный Китай стали партнерами

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Красноярск
12:36 11 Сентября 2019
красноярск, общество, китай
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Делегация Красноярского края приняла участие в III Китайско-Монгольской выставке в городе Уланчаб. В рамках форума подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между сибирским регионом и автономным районом Внутренняя Монголия на севере Китая. 

Стороны не только обозначили перспективы взаимодействия, но и подписали конкретные договоры об увеличении поставок красноярской сельхозпродукции на территорию КНР, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Сельскохозяйственная компания «Итай» и ООО «Красноярск зерно» об увеличении поставок пшеницы и рапса в Китай на 40 млн долларов», - отметил заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Сергей Москаленко.

Отметим, что в Китай осуществляются поставки пшеницы, рапса, льна, риса из Красноярского края и соседних регионов Сибири. В Маньчжурии в прошлом году появился магазин здорового питания, где представлены натуральные сибирские продукты.

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