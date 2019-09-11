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Имущество совладельца ГК «Крепость» уходит с молотка

Главная Экономика
Красноярск
10:21 11 Сентября 2019
общество, экономика, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Арбитражный управляющий красноярской компании-банкрота «Крепость» объявил распродажу имущества ее совладельца Евгения Кангуна. На торги выставлено абсолютно все: от пультов для телевизора по 100 рублей до дорогостоящего аппарата для приготовления коктейлей и теплового шкафа почти за 300 тысяч рублей.

Всего на торгах представлено более 50 лотов: пылесос, телевизоры, монитор, холодильная камера, 11 диванов, барная стойка, столешницы, тумба, детский стул.

Аукцион проводится на специализированной площадке, заявки от участников принимаются с 10 сентября. Торги планируют провести 16 октября, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что Евгений Кангун занимал должность генерального директора автодилеров ФЦ «Редут» и ЛРЦ «Форпост» в Красноярске. После он стал генеральным директором автоцентра «Рольф Диамант» в Москве и руководителем УК «Драккар». С 2017 по 2018 год истец работал директором департамента коммерческого транспорта ГК «АвтоСпецЦентр». В октябре 2018 года в арбитражный суд Красноярского края поступило заявление от федеральной налоговой службы по Октябрьскому району. Истец требовал признать Евгения Кангуна банкротом. Основанием для банкротства послужила неоплаченная налоговая задолженность в размере 1,2 млн рублей. 

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