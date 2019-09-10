На Богучанской ГЭС установлен рекорд выработки электроэнергии за месяц

В августе 2019 года Богучанская ГЭС установила рекорд месячной выработки за все время эксплуатация станции, поставив потребителям 1 491,6 млн кВт.ч электроэнергии. Это на 5% больше, чем в августе 2018 года и на 2,12% больше, чем в июле 2019 года.

Установить рекорд помогла повышенная водность на Ангаре, что позволило Росводресурсам назначить более высокие расходы воды через Богучанскую ГЭС. В июле и августе 2019 года средний расход через гидроагрегаты составлял 3 200 м3/с. Помимо выработки электроэнергии, повышенные расходы обеспечивают благоприятные условия для судоходства на Ангаре ниже по течению.

Богучанская ГЭС – четвертая ступень Ангарского гидроэнергетического каскада, самый масштабный в России проект по достройке мощной гидроэлектростанции. Возведение ГЭС было приостановлено в советское время из-за недостаточного финансирования. Достройка станции была возобновлена в 2006 году компаниями РусГидро и РУСАЛ после заключения Соглашения о совместной реализации проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) в составе Богучанской ГЭС мощностью 2 997 МВт и алюминиевого завода производительностью 600 тыс. тонн металла в год.

С момента ввода первых агрегатов в октябре 2012 года Богучанская ГЭС выработала 78 млрд кВт.ч электроэнергии.

Работа ГЭС регулируется государством: режимы водохранилищ и объемы пропуска устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Росводресурсов. В 2014-2018 гг. на Ангаре отмечалась низкая водность, но благодаря сбалансированной политике государства по регулированию работы ГЭС судоходство и водозаборы населенных пунктов работали в нормальном режиме.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»