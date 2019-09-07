Экспорт леса Северным морским путем оказался невыгоден краевым предприятиям. Об этом рассказал председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин в интервью «Ъ». Эксперимент провел Лесосибирский ЛДК № 1.

«Небольшую партию экспортных пиломатериалов, в пределах 20 тыс кубометров, отправили в Египет по воде. Вниз по Енисею флотом Енисейского речного пароходства, а после перевалки в порту Дудинки – морским судном до египетского порта Александрия. Уложились в 70 дней, что сопоставимо с традиционным каналом сбыта по железной дороге. Но по стоимости вышло дороже на 10–15 %», - сообщил Лапшин.

По словам чиновника, в советское время Северный морской путь действительно был одним из каналов сбыта краевого леса, но сегодня лесопереработчики готовы рассматривать его лишь как дополнительный, страховочный, вариант экспорта на случай пиковых загрузок у железной дороги.