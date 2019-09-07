Названы сроки строительства и стоимость красноярского метро

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин в интервью «Ъ» рассказал о сроках строительства и предполагаемой стоимости метро в Красноярске. Напомним, в последний день лета стало известно, что выбран разработчик проекта - им стала компания «Красноярск ТИСИЗ».

«Формально мы пока можем говорить не о строительстве, а об актуализации схемы красноярского метро. По поручению президента страны соответствующий трансферт в этом году предоставлен краевому бюджету в рамках федерального проекта «Чистый воздух». К слову, ни один город-миллионник в Российской Федерации, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, в 2019 году не получил государственную поддержку на строительство подземных магистралей», - заявил, отвечая на вопрос, Лапшин.

При этом он признал - фактически этим решением дан старт возобновлению строительства крупного транспортного проекта. Предполагается, что линия метро будет связана с трамвайной сетью и городской электричкой.

«На данный момент, по мнению экспертов, наиболее оптимальной схемой городской подземки считается сооружение 9 станций протяженностью 12,6 км, включающих в себя пять станций мелкого заложения и четыре станций глубокого заложения. Трасса первой очереди пройдет от Западного жилого массива через центр города до улицы Авиаторов… В соответствии с расчетными пассажиропотоками первая линия метрополитена способна обеспечить перевозку примерно 50 млн пассажиров в год», - продолжил чиновник.

Говоря о сроках и стоимости строительства, Лапшин был аккуратен.