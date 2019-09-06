РУСАЛ успешно разместил третий в 2019 году транш рублевых облигаций

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о закрытии книги заявок третьего транша 10-летних облигаций с офертой через 3 года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых.

В ходе формирования книги заявок были поданы заявки со стороны более чем 50 институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. С учетом высокого спроса на биржевые облигации РУСАЛа и почти четырехкратной переподписки ориентир по ставке размещения понижался трижды. В итоге, при изначально объявленном диапазоне ставки размещения с 8,50% до 8,65%, книга заявок закрылась на уровне 8,25% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Данная ставка стала рекордно низкой для компании за всю историю размещения.

«Успешное размещение рублевых облигаций уже в третий раз за год подтверждает повышенный интерес к РУСАЛу со стороны инвестиционного сообщества. Мы рады, что остаемся привлекательной для инвестиций компанией со стратегией, которая направлена на инновационное развитие и учитывает современные запросы в отношении экологии», – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.

Ранее в 2019 году РУСАЛ уже разместил два транша рублевых облигаций – суммарным номинальным объемом 30 млрд рублей. Оба раза итоговые объемы размещения были больше запланированных, что также доказывает повышенный интерес и доверие инвесторов к компании.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 12 сентября 2019 года. Эмитентом облигаций выступал ПАО «РУСАЛ Братск».

Организаторами выпуска являются: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB, БКС и БК Регион. Агент по размещению: Газпромбанк.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»