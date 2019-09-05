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«Норникель» расширит экспорт металлургической продукции

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Красноярск
20:07 5 Сентября 2019
металлургия, экспорт, предприятие, экономика
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«Норникель» в ходе Восточного экономического форума заключил соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром (РЭЦ). Итогом должно стать расширение географии экспорта компании и повышение доходов от внешнеэкономической деятельности. Подписи под соглашением поставили генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев и статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрий Пристансков.

РЭЦ в рамках сотрудничества будет содействовать в поиске иностранных покупателей продукции «Норникеля», структурировании экспортных проектов, в том числе, с привлечением страховых и кредитных продуктов ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК (входят в группу РЭЦ), маркетинговом продвижении на зарубежных рынках.

Кроме того документ закрепляет намерение сторон совместно участвовать в конгрессно-выставочных мероприятиях, конференциях по вопросам развития и поддержки экспорта металлургической продукции, а также использовать возможности зарубежных представительств РЭЦ для расширения экспорта «Норникеля».

Отметим, металлургия вносит существенный вклад в российский несырьевой неэнергетический экспорт. По итогам 2018 года ее доля в общем объеме ННЭ составила порядка 30%, экспортный рост сектора металлургии в прошлом году – 19%.

«Группа РЭЦ поддержала экспортные поставки «Норильского никеля» более чем на 400 млн долларов в прошлом году. Что касается этого года, мы также обсуждаем ряд новых проектов. Компанией наиболее востребованы наши финансовые инструменты, рассчитываю, что будем масштабировать наше сотрудничество в этом направлении», – сказал генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

По словам Дмитрия Пристанскова, на долю «Норникеля» в прошлом году пришлось 2,6% в российском экспорте. Сейчас компания поставляет продукцию в 34 страны мира. 

«В существующих сложных внешнеэкономических условиях поддержка экспорта - это первостепенная задача, с которой успешно справляется Российский экспортный центр. Заключенное соглашение предусматривает,  что мы, при необходимости, сможем воспользоваться инструментами поддержки экспорта, которые позволят улучшить условия выхода и продвижения продукции компании на зарубежные рынки", - прокомментировал вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

По информации компании «Норникель»
фото: «Норникель»

 

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