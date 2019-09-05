На Таймыре построят завод по переработке оленины

На севере Красноярского края построят завод по переработке оленины. Об этом в ходе совещания с губернатором заявил заместитель председателя регионального правительства Анатолий Цыкалов.

По его словам, первую очередь предприятия планируют запустить на Таймыре уже в 2020 году. Цеха будут модульными, что позволит перемещать их по территориям – это важный момент для оленеводов. На заводе планируют перерабатывать мясо домашних и диких оленей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы не должны затягивать работу по строительству завода. Нужно за эту зиму полностью проработать вопрос его возведения и оснащения необходимым оборудованием, чтобы в летнюю навигацию мы смогли завести все необходимое и запустить в работу первую очередь», - отметил губернатор Александр Усс.

Добавим, что оленеводством на территории Красноярского края занимаются в Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском и Туруханском районах. Наибольшее число оленей обитает на Таймыре - 127 тысяч голов.