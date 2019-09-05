5 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Таймыре построят завод по переработке оленины

Главная Экономика
Красноярск
08:40 5 Сентября 2019
экономика, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

На севере Красноярского края построят завод по переработке оленины. Об этом в ходе совещания с губернатором заявил заместитель председателя регионального правительства Анатолий Цыкалов.

По его словам, первую очередь предприятия планируют запустить на Таймыре уже в 2020 году. Цеха будут модульными, что позволит перемещать их по территориям – это важный момент для оленеводов. На заводе планируют перерабатывать мясо домашних и диких оленей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы не должны затягивать работу по строительству завода. Нужно за эту зиму полностью проработать вопрос его возведения и оснащения необходимым оборудованием, чтобы в летнюю навигацию мы смогли завести все необходимое и запустить в работу первую очередь», - отметил губернатор Александр Усс.

Добавим, что оленеводством на территории Красноярского края занимаются в Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском и Туруханском районах. Наибольшее число оленей обитает на Таймыре - 127 тысяч голов. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае тестируют систему учета древесины ЛесЕГАИС

В Красноярском крае тестируют систему учета древесины ЛесЕГАИС

4 Сентября 2019 г.
Регион стал пилотной площадкой для реализации проекта
Новости Красноярска: Красноярское отделение ПАО Сбербанк и строительные лидеры обсудили нюансы работы с эскроу-счетами

Красноярское отделение ПАО Сбербанк и строительные лидеры обсудили нюансы работы с эскроу-счетами

3 Сентября 2019 г.
Для покупателя сделка приобретения жилья с вводом эскроу-счетов действительно стала гораздо безопаснее
Новости Красноярска: Крупный торговый центр в Красноярске признали банкротом

Крупный торговый центр в Красноярске признали банкротом

3 Сентября 2019 г.
В отношении должника ввели процедуру наблюдения
Новости Красноярска: Красноярский край получил новую технику для тушения лесных пожаров

Красноярский край получил новую технику для тушения лесных пожаров

3 Сентября 2019 г.
Передача оборудования прошла в рамках Национального лесного форума
Новости Красноярска: Красноярский экономический форум изменит формат

Красноярский экономический форум изменит формат

3 Сентября 2019 г.
Федеральные СМИ сообщили об отмене форума
Новости Красноярска: В Эвенкии падение уровня воды в реках ведет к росту цен

В Эвенкии падение уровня воды в реках ведет к росту цен

1 Сентября 2019 г.
Реки в районе обмелели значительно раньше обычных сроков
Новости компаний
30/08
Дальневосточный банк поздравляет с Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
29/08
Сбербанк озвучил свои предложения по улучшению инвестиционного климата в Красноярском крае
28/08
Студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева получила медаль за высшее мастерство на WorldSkills Kazan 2019
28/08
Эксперты СФУ подготовят школьников к ЕГЭ
27/08
«Хит сезона»: красноярцам предлагают приобрести дом с участком по цене двухкомнатной квартиры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Сибиряк» через суд требует с СФУ почти 80 млн рублей

«Сибиряк» через суд требует с СФУ почти 80 млн рублей

3 Сентября 2019 г.
Деньги ушли на строительство многофункционального комплекса
Новости Красноярска: В Красноярске скончался известный адвокат Роберт Дубинников

В Красноярске скончался известный адвокат Роберт Дубинников

2 Сентября 2019 г.
Он умер на 77-м году жизни
Новости Красноярска: Напуганные красноярскими пожарами медведи и волки мигрировали на Алтай

Напуганные красноярскими пожарами медведи и волки мигрировали на Алтай

31 Августа 2019 г.
Местные стали встречать хищников
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356